مساعدة الرئيس الايراني تؤكد على تسهيل عملية ترحيل المهاجرين الأفغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيدة "بهروز آذر" أوضحت في تصريح للصحفيين اليوم السبت، أن "شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية استضافا الرعايا الأفغان على صعيد البلاد لأكثر من أربعة عقود، وتستمر هذه الضيافة أثناء مغادرتهم".

ونوهت مساعدة الرئيس الايراني الى تاكيد السلطات والجهات المعنية في البلاد دوما على رعاية احترام هؤلاء المهاجرين، وبذل الجهود لتوفير خدمات لائقة في جميع مراحل ترحيلهم وصولا الى نقطة الصفر الحدودية مع الجارة افغانستان.

واوضحت، انه "بهدف تحديد العراقيل وتذليل العقبات التي تعترض مغادرة الرعايا الأفغان غير الشرعيين، الاجتماعات الميدانية والزيارات الدورية جارية بين الجهات المعنية، والإجراءات اللازمة قيد المتابعة على المستوى الوطني".

واردفت، ان تنظيم خروج هؤلاء المهاجرين بشكل قانوني عبر المعابر الحدودية المحددة لا يواجه أي مشكلة، إلا أن إزالة العقبات في هذا الاطار على الجانب الآخر من الحدود تقتضي التعاون من قبل الطرف الاخر ايضا".

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