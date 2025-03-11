إيرواني: المهاجرون الأفغان الشرعيون في إيران لا يواجهون أي قيود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير سعيد إيرواني سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الاثنين بالتوقيت المحلي في اجتماع لمجلس الأمن بشأن أفغانستان: "إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه اللاجئين والمهاجرين الأفغان لم تتغير وهي تستند إلى المبادئ الإنسانية". "لقد استضافت إيران ملايين الأفغان لأكثر من أربعة عقود وتحملت عبئًا ثقيلًا، وهو العبء الذي أصبح أثقل بعد الانسحاب الأمريكي غير الرسمي في عام 2021".

وقال كبير الدبلوماسيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "المهاجرون الأفغان الشرعيون في إيران لا يواجهون أي قيود، وتصدر القنصليات الإيرانية 5 آلاف تأشيرة يوميا". لكن الأشخاص الذين أعيدوا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. "نظراً للمخاوف الأمنية، بما في ذلك التهديدات الإرهابية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بترحيل المواطنين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية."

/انتهى/