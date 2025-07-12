سفينة إيرانية تنقذ عشرات اللاجئين من خطر الموت

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه في الأسبوع الماضي، وفي البحر الأبيض المتوسط، أنقذت سفينة حاويات تابعة للجمهورية الإسلامية الايرانية عشرات اللاجئين السودانيين من خطر الموت المحقق.

ووفقًا لهذا التقرير، تعرضت سفينة صغيرة تقل 73 لاجئًا سودانيًا، كانت متجهة من مصدر غير معروف في شمال إفريقيا إلى وجهة في أوروبا، لحادث، وكان جميع ركابها في خطر الغرق. وقد تم إنقاذهم من الموت بمساعدة سريعة من سفينة حاويات تابعة للجمهورية الإسلامية كانت تبحر في موقع الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية، التي استمرت لساعات، قد قيّمها قائد السفينة الإيرانية بأنها صعبة وغير مسبوقة.

هذا وتم تسليم الناجين إلى السلطات المختصة في هذا البلد في ميناء بورسعيد بمصر، بعد أن اتخذ طاقم سفينة الحاويات التابعة للجمهورية الإسلامية الايرانية الإجراءات اللازمة.

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