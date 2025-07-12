تشغيل قطار إضافي بين يزد وخرمشهر لخدمة زوار الأربعين الحسيني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "سادات حسيني" صرح بأن هذا القطار الإضافي سيتكون من عربات نوم بستة أسرّة، وبطاقة استيعابية تبلغ 450 راكباً، وسيعمل في الاتجاهين بين يزد وخرمشهر وفق جدول زمني محدد.

وأوضح أن الرحلة ذهاباً ستنطلق يوم 18 مرداد 1403 (الموافق تقريباً أوائل أغسطس 2025) في الساعة 20:40 من محطة يزد، لتصل إلى محطة خرمشهر في الساعة 19:20 من اليوم التالي.

أما في رحلة العودة، فسيغادر القطار خرمشهر متجهاً إلى يزد يوم 24 مرداد 1403 عند الساعة 23:45 ليصل إلى يزد في الساعة 22:40 من اليوم التالي.

وأشار المدير العام لسكك الحديد في يزد إلى بدء عملية بيع التذاكر بشكل مسبق عبر النظام الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 تموز، داعياً الراغبين إلى المبادرة بالحجز.

وختم سادات حسيني بالقول: «نأمل أن يسهم تشغيل هذا القطار الإضافي في تخفيف بعض من أعباء النقل عن الزوار الكرام، وتوفير رحلة آمنة ومريحة لهم في موسم الأربعين الحسيني.»

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