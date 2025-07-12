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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٢:٣٨ م

تشغيل قطار إضافي بين يزد وخرمشهر لخدمة زوار الأربعين الحسيني

تشغيل قطار إضافي بين يزد وخرمشهر لخدمة زوار الأربعين الحسيني

أعلن المدير العام لسكك الحديد في محافظة يزد، سيد رضا سادات حسيني، عن تشغيل قطار إضافي خاص على خط يزد – خرمشهر، بهدف تسهيل تنقل زوار الأربعين الحسيني وتوفير مزيد من الراحة لهم خلال موسم الزيارة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "سادات حسيني" صرح بأن هذا القطار الإضافي سيتكون من عربات نوم بستة أسرّة، وبطاقة استيعابية تبلغ 450 راكباً، وسيعمل في الاتجاهين بين يزد وخرمشهر وفق جدول زمني محدد.

وأوضح أن الرحلة ذهاباً ستنطلق يوم 18 مرداد 1403 (الموافق تقريباً أوائل أغسطس 2025) في الساعة 20:40 من محطة يزد، لتصل إلى محطة خرمشهر في الساعة 19:20 من اليوم التالي.

أما في رحلة العودة، فسيغادر القطار خرمشهر متجهاً إلى يزد يوم 24 مرداد 1403 عند الساعة 23:45 ليصل إلى يزد في الساعة 22:40 من اليوم التالي.

وأشار المدير العام لسكك الحديد في يزد إلى بدء عملية بيع التذاكر بشكل مسبق عبر النظام الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 تموز، داعياً الراغبين إلى المبادرة بالحجز.

وختم سادات حسيني بالقول: «نأمل أن يسهم تشغيل هذا القطار الإضافي في تخفيف بعض من أعباء النقل عن الزوار الكرام، وتوفير رحلة آمنة ومريحة لهم في موسم الأربعين الحسيني.»

/انتهى/

رمز الخبر 1960490

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