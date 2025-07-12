إقامة محطات توليد كهرباء بطاقة 100 ميغاواط في مهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح "كرمي" صباح السبت، خلال اجتماعه مع مجموعة من المستثمرين، أن المشروع يجري بالتعاون مع «مجموعة الخليج الفارسي القابضة»، لافتاً إلى أن إنشاء محطة التوليد هذه سيسمح بتحويل الموقف المخصص للزوار إلى أول موقف واسع النطاق في المنطقة مزود بسقف مغطى بألواح الطاقة الشمسية.

وأضاف: «مع تنفيذ هذا المشروع، سيكون موقف الأربعين في مهران أول موقف كبير في الشرق الأوسط مجهّزاً بهذه التقنية الحديثة.»

وشدد محافظ إيلام على أهمية تسهيل الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص اللازمة من قِبل الجهات المعنية، مؤكداً ضرورة التعاون الوثيق لإنجاح هذه المبادرة الحيوية.

وأكد كرمي كذلك أن إنشاء هذه المحطة سيسهم بشكل كبير في تنمية المحافظة، مشيراً إلى أن التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بات ضرورة ملحّة ينبغي الاهتمام بها.

من جهته، أعلن ولي الله ناصري، المدير العام لشركة توزيع الكهرباء في محافظة إيلام، عن استعداد الشركة الكامل لدعم المشروع، مؤكداً أن بناء محطة توليد بالطاقة الشمسية قرب منفذ مهران الحدودي سيحقق وفورات كبيرة في التكاليف.

وأضاف ناصري: «تم إنجاز التنسيق اللازم، وشركة توزيع الكهرباء في المحافظة مستعدة للتعاون الكامل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار واعد وقابل للاستقطاب بشكل كامل.

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