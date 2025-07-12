عراقجي: سنعود لطاولة المفاوضات عندما نشعر ان مصالح الشعب سيتم ضمانها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأعداء الأميركيين والصهاينة جرّبوا الهجوم العسكري، واتضح من خلال ذلك أنهم لا يستطيعون كسر إرادة ومقاومة الشعب الإيراني، ولا يمكنهم التصدي للبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف عراقجي في تصريح لقناة العالم: ومن هنا فليس هناك حل غير الحل التفاوضي، مؤكدا ان طهران هي التي تحدد متى وكيف وفي أي ظروف وبأي اسلوب سوف تعود الى طاولة المفاوضات.

وأوضح عراقجي: متى ما نشعر ان مصالح الشعب سيتم ضمانها فسوف نفعل ذلك.

واكد انه من الطبيعي ألا نتخذ أي إجراء متسرع حتى يتم إجراء دراسة شاملة.