عراقجي: إيران تعرف جيدا كيف تحيد القيود وتدافع عن مصالحها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي كتب في تغريدة له: محاصرة الموانئ الإيرانية عمل من أعمال الحرب وبالتالي انتهاك لوقف إطلاق النار، واستهداف سفينة تجارية واحتجاز طاقمها كرهائن يعد انتهاكا كبيرا



واكد عراقجي: إيران تعرف كيف تحيد القيود وكيف تدافع عن مصالحها وكيف تقاوم البلطجة