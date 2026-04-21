٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٣ م

عراقجي: إيران تعرف جيدا كيف تحيد القيود وتدافع عن مصالحها

رد وزير الخارجية على العدوان الأمريكي على سفينة تجارية ايرانية، مؤكدا ان إيران تعرف كيف تحيد القيود وكيف تدافع عن مصالحها وكيف تقاوم البلطجة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي كتب في تغريدة له: محاصرة الموانئ الإيرانية عمل من أعمال الحرب وبالتالي انتهاك لوقف إطلاق النار، واستهداف سفينة تجارية واحتجاز طاقمها كرهائن يعد انتهاكا كبيرا

واكد عراقجي: إيران تعرف كيف تحيد القيود وكيف تدافع عن مصالحها وكيف تقاوم البلطجة

