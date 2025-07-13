غزة: أكثر من 110 شهيد بنيران الاحتلال منذ الفجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف أنّ نصف الشهداء ارتقوا في المناطق الجنوبية من القطاع ولا سيما مواصي خان يونس.

ويواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية، إذ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 59 شهيداً (منهم 9 شهداء انتشال) و208 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجّلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليوم، ارتقاء 17 شهيداً وإصابة 53 آخرين من منتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة شهداء لقمة العيش 805 شهداء وأكثر من 5252 جريحاً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57882 شهيداً 138095 إصابة، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

على صعيد الأزمة الإنسانية، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأنّ عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية بلغ 67 طفلاً حتى الآن.

ويستمر أكثر من 650 ألف طفل دون سن الـ5 في مواجهة خطر حقيقي ومباشر من سوء التغذية الحادّ خلال الأسابيع المقبلة، من بين 1.1 مليون طفل في القطاع.

وأضافت المصادر أنّ الحصار المُحكم على القطاع دخل يومه الـ133، منذ أن أقدم الاحتلال على إغلاق المعابر كافة ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، في "واحدة من أشدّ جرائم الحصار الجماعي في العصر الحديث".

ولفتت إلى أنّ المجاعة التي تضرب القطاع تشتدّ يوماً بعد يوم، حيث تمّ تسجيل خلال الأيام الـ3 الماضية عشرات حالات الوفاة نتيجة نقص الغذاء والمكمّلات الدوائية الأساسية، في مشهد إنساني بالغ القسوة.

وأوضحت المصادر أنّ الاحتلال يُمعن في جريمته بمنع إدخال الطحين وحليب الأطفال والمواد والمكمّلات الغذائية والطبية بشكل كامل، في سياسة ممنهجة لتجويع السكان وخاصة الأطفال وحرمانهم من أبسط مقوّمات الحياة.

وأضافت أنّ نحو مليون وربع المليون شخص في غزة يعيشون حالياً حالة "جوع كارثي"، ويُعاني 96% من سكان القطاع من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم ما يزيد عن مليون طفل.

ووصفت المصادر الطبية الأوضاع بـ"واقع صادم يعكس حجم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في غزة".

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