دبلوماسي إيراني يكشف عن تطورات في العلاقات مع مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب سلطاني فرد، على حسابه بمنصة إكس، السبت، قائلا إن البلدين باتا "يتبادلان الحوار والتشاور دون قيود"، كما "تتجلى القواسم والمصالح المشتركة وتزداد أهمية من أي وقت مضى".

وأعرب الدبلوماسي الإيراني، عن تطلعه لتبادل السياح بين البلدين واتخاذ الخطوات النهائية في هذا الشأن قريبا، مشيرا إلى امتلاك الدولتين تاريخا وحضارتين عظيمتين.

وشهدت الأشهر الأخيرة تحولات ملحوظة في مسار العلاقات المصرية الإيرانية، متجهة نحو تقارب حذر وتدريجي وسط تطورات جيوسياسية إقليمية ودولية.

وفي يونيو الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، القاهرة للمرة الثانية خلال عدة أشهر بعد زيارة أولى في أكتوبر 2024.

وخلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للوزير الإيراني، يونيو الماضي، "أكد الجانبان أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وعقد وزيرا خارجية مصر وإيران مشاورات سياسية خلال زيارة الأخير للقاهرة، وبحث العديد من القضايا الإقليمية، منا الأوضاع في غزة ولبنان وسوريا والبحر الأحمر.

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