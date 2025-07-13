السفير الصيني لدى طهران: مستعدون للتعاون مع إيران لخلق اقتصاد عالمي أكثر مرونة

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب السفير الصيني لدى إيران، تشونغ بيوو، في مقالة بعنوان "اقتصاد الصين المستقر والمفتوح يُثير آمالًا إيجابية في العالم": مع حلول النصف الأول من عام 2025، في ظل تزايد الأحادية والحمائية العالمية، يشعر العديد من الأصدقاء الإيرانيين بالقلق إزاء تأثر الاقتصاد الصيني في ظل الوضع الراهن. وجوابنا على هذا السؤال هو أنه بغض النظر عن التغيرات في البيئة الدولية، حافظ الاقتصاد الصيني دائمًا على زخم نمو جيد، وسيواصل ضخ المزيد من الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي.

اختيار الصين لن يكون قانون الغاب

وأشار السفير الصيني في مقالته أنه بالنظر إلى المستقبل، وفي ظلّ مختلف المشاكل التي نشأت في التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي، فإن اختيار الصين لن يكون قانون الغاب الذي يستغل فيه القوي الضعيف، بل سيحقق النجاح المشترك من خلال التعاون المربح للجانبين. نحن على استعداد للعمل مع الجانب الإيراني بما يتماشى مع مبادئ الإنصاف والعدالة، والالتزام بمبدأ التعددية، ومواجهة المخاطر والتحديات بالتضامن، لنكون صوت العدالة لدول الجنوب العالمي، وركنًا أساسيًا للاستقرار في عالم مضطرب.

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