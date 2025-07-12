امريكا تعتقل مهندسا إيرانيا مقيما دائما في مطار لوس أنجلوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة العدل الأمريكية مساء الجمعة بالتوقيت المحلي: اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة هندسية إيرانية بتهمة إرسال معدات إلكترونية متطورة من الولايات المتحدة إلى إيران وانتهاك العقوبات الأمريكية.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية في بيان: "ألقي القبض على مواطن إيراني مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة بناءً على لائحة اتهام اتحادية من أربع تهم تتعلق بالتصدير غير القانوني لمعدات إلكترونية تُستخدم في أنظمة إشارات السكك الحديدية والاتصالات من الولايات المتحدة إلى إيران، في انتهاك لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) ولوائح التجارة والعقوبات الإيرانية (ITSR)." وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، أُلقي القبض على بهرام محمد استواري، 66 عامًا، المقيم في كاليفورنيا، وطهران، بعد ظهر يوم الخميس بالتوقيت المحلي لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس الدولي. ووُجهت إلى استواري تهمة واحدة بالتآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، وثلاث تهم أخرى بانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ.

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