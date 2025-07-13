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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٥:٢٥ م

بطولة آسيا للمصارعة الحرة للشباب.المصارع الايراني مميوند يفوز بالميدالية الذهبية

بطولة آسيا للمصارعة الحرة للشباب.المصارع الايراني مميوند يفوز بالميدالية الذهبية

فاز مصارع المنتخب الايراني للشباب في وزن 74 كغم بالميدالية الذهبية في هذه الفئة من بطولة آسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اقيمت منافسات التصنيف الثاني والنهائيات لبطولة آسيا للمصارعة الحرة للشباب في بيشكيك، قيرغيزستان، بعد ظهر اليوم (الأحد).

في وزن 74 كغم، تغلب المصارع الايراني محمد مهدي مميوند، بعد استراحة في الجولة الأولى، على إيليم جومابكوف من قيرغيزستان في الجولة الثانية بنتيجة 4-2، وتأهل إلى نصف النهائي. في هذه الجولة، هزم دوشان كولغايب من كازاخستان بنتيجة 8-8، وتأهل إلى النهائي.

فاز مميوند على عمرخان مويدينوف من أوزبكستان بنتيجة 11-0 في هذه المباراة، وحصد الميدالية الذهبية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960531
جواد ماستری فراهانی

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