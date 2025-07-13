بطولة آسيا للمصارعة الحرة للشباب.المصارع الايراني مميوند يفوز بالميدالية الذهبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اقيمت منافسات التصنيف الثاني والنهائيات لبطولة آسيا للمصارعة الحرة للشباب في بيشكيك، قيرغيزستان، بعد ظهر اليوم (الأحد).

في وزن 74 كغم، تغلب المصارع الايراني محمد مهدي مميوند، بعد استراحة في الجولة الأولى، على إيليم جومابكوف من قيرغيزستان في الجولة الثانية بنتيجة 4-2، وتأهل إلى نصف النهائي. في هذه الجولة، هزم دوشان كولغايب من كازاخستان بنتيجة 8-8، وتأهل إلى النهائي.

فاز مميوند على عمرخان مويدينوف من أوزبكستان بنتيجة 11-0 في هذه المباراة، وحصد الميدالية الذهبية.

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