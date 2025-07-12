البطولة الآسيوية للشباب..مصارع إيراني يفوز بالميدالية الذهبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تُقام منافسات التصنيف والنهائيات للفئات الخمس الأولى من بطولة آسيا للشباب للمصارعة الحرة في بيشكيك، قيرغيزستان، بعد ظهر اليوم. في وزن 70 كجم، تغلب المصارع الايراني، إبراهيم إلهي على أوليموف من طاجيكستان بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى بنتيجة 10-1.

في الجولة الثانية، هزم عنخ ألتانغيريل من منغوليا بنتيجة 10-0، وتأهل إلى نصف النهائي. كما هزم إلهي زالكاربيك تابالدييف من قيرغيزستان بنتيجة 10-0 في هذه المرحلة، وتأهل إلى النهائيات. وفي المباراة النهائية، تغلب على اليابانية آريا يوشيدا بنتيجة 8-3، وفاز بالميدالية الذهبية.

/انتهى/