بقائي: تاريخ أميركا في انتهاك الالتزامات معروف للجميع

أفادت وكالة مهر للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن عدوان الكيان الصهيوني على إيران يمثل ضربة للعملية الدبلوماسية والحد الأدنى من الثقة بالجانب الأميركي، وإن فرض الحرب على إيران يعني فرض انعدام الأمن والاستقرار على جميع دول المنطقة.

قال إسماعيل بقائي في مقابلة مع التلفزيون العربي: "ما حدث لم يكن ضربةً للعملية الدبلوماسية فحسب، بل زعزع أيضًا الحد الأدنى من الثقة بالجانب الأمريكي". وأضاف: "أؤكد مجددًا أننا لم نتفاوض مع الولايات المتحدة قط انطلاقًا من الثقة بها، لأن تاريخها في انتهاك الالتزامات المتعلقة بالملف النووي الإيراني معروف للجميع".

وأضاف: "إن عدوان النظام الإسرائيلي على إيران يعتبر ضربة للدبلوماسية والمعايير الدولية والمنطقة بأسرها".

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