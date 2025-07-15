عراقجي: منظمة شنغهاي للتعاون ستتجاوز المستوى الإقليمي قريبًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال السيد عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، لدى وصوله إلى الصين: "زيارتي إلى الصين كانت للمشاركة في الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون الذي سيعقد غدا (الأربعاء) في تيانجين وتستضيفه الصين".

وتابع: "إن منظمة شنغهاي للتعاون تفتح تدريجيا مكانها على الساحة العالمية، أي أنها تتجاوز تدريجيا الساحة الإقليمية، ولديها العديد من القضايا المختلفة على جدول أعمالها، سواء في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية".

وقال عراقجي: "في هذه القمة سيتم الانتهاء من استراتيجية تطوير المنظمة ودولها في مجالات الطاقة والتجارة وغيرها من المجالات، وستجري بالطبع مناقشات حول الظروف الدولية الراهنة".

وأضاف: "بطبيعة الحال، ستكون هناك فرص للقاءات ثنائية على هامش القمة. سأعقد لقاءات ثنائية مع وزيري خارجية الصين وروسيا، لما لذلك من أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة. كما سأعقد لقاءات مع أعضاء آخرين في منظمة شنغهاي للتعاون بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".

وأشار وزير الخارجية أيضا إلى عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: "لقد أدانت جميع المنظمات الدولية والإقليمية تقريبا وأكثر من 120 دولة هذا الإجراء، وكذلك الهجوم على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعربت عن تضامنها ودعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف عراقجي: "أصدرت منظمة شنغهاي للتعاون بيانًا بهذا الشأن، وهو أمرٌ يقع محل تقدير. سأُثير هذه المسألة في مناقشاتي غدًا، وخاصةً في المناقشات العامة، وسأتناولها بالتفصيل في كلمتي التي سألقيها".

هذا وقد غادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران صباح الاثنين 14 يوليو/تموز على رأس وفد رسمي، متوجهًا إلى الصين. خلال هذه الرحلة، سيحضر عراقجي الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون ويلقي كلمة فيه، وسيجري محادثات ويتبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الصيني وعدد من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع.

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