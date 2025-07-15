عراقجي يلتقي وزير خارجية قيرغيزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي ونظيره القيرغيزي، جانبك كولوباييف، على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

والتقى وزير خارجية بلادنا، الذي يزور بكين لحضور الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون، بالرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الثلاثاء) إلى جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.

وقبل هذا الاجتماع الجماعي، عُقد اجتماع ثنائي قصير ومحادثات بين وزير خارجية بلادنا والرئيس الصيني.

وصل وزير الخارجية الإيراني إلى الصين يوم الاثنين لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون.

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