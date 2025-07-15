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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٠٧ ص

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الروسي في الصين

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الروسي في الصين

اجتمع وزيرا خارجية إيران وروسيا اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، الصين، وأجريا مشاورات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وأجرى مشاورات معه على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، الصين.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وزيري خارجية البلدين سيلتقيان على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، وأن القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، بما في ذلك القضية النووية الإيرانية، ستكون على جدول أعمال اجتماع الوزيرين.

قبل هذا الاجتماع، التقى عراقجي أيضًا بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ووزيري خارجية أوزبكستان وقيرغيزستان، وأجرى مشاورات معهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1960593
جواد ماستری فراهانی

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