وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الروسي في الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وأجرى مشاورات معه على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، الصين.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وزيري خارجية البلدين سيلتقيان على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، وأن القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، بما في ذلك القضية النووية الإيرانية، ستكون على جدول أعمال اجتماع الوزيرين.

قبل هذا الاجتماع، التقى عراقجي أيضًا بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ووزيري خارجية أوزبكستان وقيرغيزستان، وأجرى مشاورات معهم.

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