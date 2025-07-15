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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٠٤ م

عراقجي يلتقي نظيره الهندي على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون

عراقجي يلتقي نظيره الهندي على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون

التقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند وأجريا محادثات على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد عباس عراقجي و"سوبرامانيام جاي شانكار"، وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند، التقيا وأجريا محادثات على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

/انتهى/

رمز الخبر 1960603
یاسر المصری

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