عراقجي يلتقي نظيره الهندي على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد عباس عراقجي و"سوبرامانيام جاي شانكار"، وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند، التقيا وأجريا محادثات على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

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