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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٠٧ م

عراقجي يلتقي وزير خارجية أوزبكستان

عراقجي يلتقي وزير خارجية أوزبكستان

التقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوزبكستان وناقشا على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد عباس عراقجي وبختيار سعيدوف وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوزبكستان التقيا وناقشا على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

/انتهى/

رمز الخبر 1960604
یاسر المصری

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