عراقجي يلتقي وزير خارجية أوزبكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد عباس عراقجي وبختيار سعيدوف وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوزبكستان التقيا وناقشا على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
/انتهى/
التقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوزبكستان وناقشا على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد عباس عراقجي وبختيار سعيدوف وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوزبكستان التقيا وناقشا على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
/انتهى/
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