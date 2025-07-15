عراقجي يلتقي وزير خارجية أوزبكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد عباس عراقجي وبختيار سعيدوف وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوزبكستان التقيا وناقشا على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

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