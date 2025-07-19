كردستان العراق توافق على استئناف تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الحكومة المركزية في بغداد يوم الجمعة (17 يوليو/تموز) أنه على الرغم من استمرار هجمات الطائرات المسيرة لليوم الرابع، والتي أوقفت نصف إنتاج إقليم كردستان العراق، فإن الإقليم سيستأنف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان إلى محطة جيهان التركية بعد توقف دام عامين.

ولم يُوافق إقليم كردستان العراق رسميًا بعد على خطة التصدير، لكن بغداد وأربيل تتفاوضان منذ أواخر فبراير/شباط لإنهاء أزمة أوقفت تدفق النفط من حقول كركوك النفطية في شمال العراق إلى محطة جيهان التركية في البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت بغداد أن إقليم كردستان العراق سيبدأ فورًا بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة للتصدير بموجب اتفاقية جديدة أقرها مجلس الوزراء المركزي.

تواصلت هجمات الطائرات المسيرة على حقول النفط في كردستان العراق يوم الجمعة.

هذه هي الهجمات الأولى من نوعها على حقول النفط في إقليم كردستان العراق، وتأتي في نفس الوقت الذي شنت فيه جامعة انصارالله في اليمن هجمات مماثلة على سفن تجارية تبحر في البحر الأحمر.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن هجوم يوم الجمعة أصاب حقلًا نفطيًا تديره شركة DNO النرويجية في منطقة توكا.

وهذا هو الهجوم الثاني هذا الأسبوع على منشآت تديرها شركة DNO، التي تدير حقلي توكا وباش كبير النفطيين في منطقة زاخو، على الحدود مع تركيا.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات خلال الأيام الأربعة الماضية، لكن مسؤولين أمنيين قالوا إن الطائرات المسيرة أُطلقت من مناطق تسيطر عليها الميليشيات العراقية.

لم تُبلغ السلطات عن أي إصابات، لكن مسؤولين في قطاع الطاقة صرّحا بانخفاض إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق بنحو 140 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 150 ألف برميل يوميًا.

وأفاد بيان صادر عن مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، بأن الحكومة وافقت على تفاهم مشترك مع الحكومة المركزية في بغداد، وتنتظر التفاصيل المالية.

ولم تضمن اتفاقيات مماثلة في الماضي استئناف الصادرات، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الصفقة ستنجح.

كان إقليم كردستان العراق ينتج حوالي 435 ألف برميل يوميًا قبل إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان في مارس/آذار 2023.

كما ضغطت الولايات المتحدة على الجانبين للتوصل إلى اتفاق لاستئناف الصادرات عبر خط أنابيب كركوك-جيهان.

تعرض حقل عين سيفني النفطي في منطقة دهوك بإقليم كردستان العراق، والذي تديره شركة هانت أويل الأمريكية، لهجوم يوم الأربعاء (15 يوليو/تموز).

وأفادت الشركة الأمريكية بعدم إصابة أي من موظفيها، ولكن تم إغلاق المنشأة لتقييم الأضرار.

/انتهى/