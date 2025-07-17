  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٦ م

هجوم إيران على مصفاة حيفا يتسبب في خسائر بقيمة 200 مليون دولار

هجوم إيران على مصفاة حيفا يتسبب في خسائر بقيمة 200 مليون دولار

بعد أيام قليلة من وقف الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، تشير التقديرات إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني على مصفاة حيفا تسبب للصهاينة بأضرار بلغت 200 مليون دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "واي نت"، أعلنت مجموعة بازان التجارية الإسرائيلية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصفاة حيفا تكبدت أضرارًا بقيمة 200 مليون دولار إثر الهجوم الصاروخي الإيراني على المنشأة.

وأعلنت الشركة في تقريرها لبورصة تل أبيب أنها تلقت 160 مليون شيكل، أي ما يعادل 48 مليون دولار، من الحكومة لبدء أعمال الإصلاح وإعادة الإعمار.

كما أكدت بازان أنها تسعى للحصول على مساعدات مالية إضافية من صناديق التعويضات.

ويُقال إن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على وحدة محطة توليد الطاقة في المصفاة، وهي وحدة أساسية لإنتاج الكهرباء وتشغيلها، تسبب في أضرار جسيمة. وأعلنت بازان أن قيمة الأضرار المعلنة والبالغة 200 مليون دولار ليست نهائية، وقد تم تقديرها بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا.

ووفقًا لادعاء هذه الشركة الإسرائيلية، قُتل ثلاثة من موظفي المصفاة في الهجوم الصاروخي الذي انهار تحت الأنقاض.

ومن المثير للاهتمام، وفقًا لشركة بازان، أن هؤلاء العمال كانوا في أقوى غرفة متاحة في المصفاة.

/انتهى/

رمز الخبر 1960672
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات