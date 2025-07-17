هجوم إيران على مصفاة حيفا يتسبب في خسائر بقيمة 200 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "واي نت"، أعلنت مجموعة بازان التجارية الإسرائيلية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصفاة حيفا تكبدت أضرارًا بقيمة 200 مليون دولار إثر الهجوم الصاروخي الإيراني على المنشأة.

وأعلنت الشركة في تقريرها لبورصة تل أبيب أنها تلقت 160 مليون شيكل، أي ما يعادل 48 مليون دولار، من الحكومة لبدء أعمال الإصلاح وإعادة الإعمار.

كما أكدت بازان أنها تسعى للحصول على مساعدات مالية إضافية من صناديق التعويضات.

ويُقال إن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على وحدة محطة توليد الطاقة في المصفاة، وهي وحدة أساسية لإنتاج الكهرباء وتشغيلها، تسبب في أضرار جسيمة. وأعلنت بازان أن قيمة الأضرار المعلنة والبالغة 200 مليون دولار ليست نهائية، وقد تم تقديرها بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا.

ووفقًا لادعاء هذه الشركة الإسرائيلية، قُتل ثلاثة من موظفي المصفاة في الهجوم الصاروخي الذي انهار تحت الأنقاض.

ومن المثير للاهتمام، وفقًا لشركة بازان، أن هؤلاء العمال كانوا في أقوى غرفة متاحة في المصفاة.

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