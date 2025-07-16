بزشكيان: الكيان الصهيوني مني بهزيمة نكراء بعدوانه على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" حضر اليوم الأربعاء اجتماع مجلس مساعدي جمعية الهلال الأحمر الايراني، حيث أشاد بتضحيات وجهود المسعفين الحثيثة في هذه الجمعية الوطنية طوال العدوان الصهيوني الذي استمر 12 يوما على البلاد، كما وصف الدور البارز والفريد للشعب الإيراني في مواجهة هذا العدوان، أنه النقطة الأهم والأكثر تألقا في الأحداث الأخيرة.

وانتقد الرئيس الإيراني المعايير المزدوجة التي ينتهجها ادعياء الدفاع عن حقوق الإنسان، قائلا : من المؤسف أن أولئك الذين يرفعون صوت الدفاع عن حقوق الإنسان إزاء اعتقال شخصية سياسية في بلد ما، صمتوا، بل ودعموا بشكل علني الكيان الصهيوني المعتدي وجرائمه المشينة في غزة، ثم في بلدنا.

ووصف بزشكيان العدوان الصهيوني الأخير على إيران، بأنه "هزيمة فاضحة" لهذا الكيان، مضيفا : في هذه الحرب، ارتكب العدو الذي كان قد تكبد هزمة نكراء وفقد ماء وجهه تماما، ارتكب فظائع لم يسبق لها نظير في التاريخ المعاصر، مثل قتل النساء والأطفال العزل، والهجوم على المستشفيات والمراكز العلاجية والمسعفين؛ مما زاد من كرهه وفضحه أمام الرأي العام العالمي.