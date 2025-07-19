بزشكيان يُعلن عن اتفاقية نقل المُدانين بين إيران وفنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطبيقًا للمادة 123 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، أبلغ مسعود بزشكيان "قانون نقل المحكومين بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنزويلا البوليفارية" الذي أُقر في جلستي مجلس الشورى الإسلامي المنعقدتين في 14 مارس 1403 و11 يونيو 1404 بالموافقة على الفقرة "ت" من المادة (5)، والفقرتين (1) و(2) من المادة (10)، والمادتين (11) و(13)، والفقرتين (1) و(2) من المادة (16) من الاتفاقية، وفقًا للمادة 112 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، إلى السلطة القضائية ووزارة العدل للتنفيذ.

ووفقًا للمادة 125 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، فإن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية مشروط باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 منها.

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