المتحدث باسم الخارجية الإيراني يعزي بضحايا الحريق في بنغلادش

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، أعرب عن تعازيه لحكومة وشعب بنغلاديش، وخاصة أسر ضحايا الحريق الكبير الذي اندلع في مصنع في مدينة شيتاغونغ، جنوب شرق بنغلاديش، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لجميع ضحايا هذا الحادث المأساوي والشفاء العاجل لكافة المصابين".

وتسبب حريق في مستودع حاويات في مدينة شيتاغونغ جنوب شرق بنغلاديش إلى وفاة عشرات المواطنين واصابة المئات، حيث كانت الحاويات تحتوي على مواد كيميائية، بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين.