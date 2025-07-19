  1. إيران
  2. المجتمع
١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٢ م

اكتشاف 30 ألف لتر من الوقود المهرب في هرمزغان

اكتشاف 30 ألف لتر من الوقود المهرب في هرمزغان

أعلن قائد شرطة محافظة هرمزغان، عن تحديد وضبط شاحنة مقطورة تحمل 30 ألف لتر من المنتجات النفطية المهربة في مدينة بندر عباس.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح العميد علي أكبر جاويدان الخبر قائلاً: "في إطار خطة مكافحة تهريب الوقود، اشتبه ضباط شرطة الأمن الاقتصادي في المحافظة، أمس أثناء مراقبة المركبات المارة، بشاحنة صهريج وأمروا بإيقافها.

وأضاف: أوقف الضباط الشاحنة المذكورة، وخلال التفتيش اكتشفوا 30 ألف لتر من المنتجات البترولية المهربة وألقوا القبض على مشتبه به في هذا الصدد.

وقدر هذا المسؤول الكبير في إنفاذ القانون قيمة شحنة الوقود المهربة المكتشفة بـ 15 مليار ريال، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

وأوضح قائد إنفاذ القانون في المحافظة: تم تسليم الوقود المهرب المكتشف إلى شركة توزيع المنتجات البترولية، وتم تقديم المشتبه به إلى القضاء مع رفع دعوى قضائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960716
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات