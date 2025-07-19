اكتشاف 30 ألف لتر من الوقود المهرب في هرمزغان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح العميد علي أكبر جاويدان الخبر قائلاً: "في إطار خطة مكافحة تهريب الوقود، اشتبه ضباط شرطة الأمن الاقتصادي في المحافظة، أمس أثناء مراقبة المركبات المارة، بشاحنة صهريج وأمروا بإيقافها.

وأضاف: أوقف الضباط الشاحنة المذكورة، وخلال التفتيش اكتشفوا 30 ألف لتر من المنتجات البترولية المهربة وألقوا القبض على مشتبه به في هذا الصدد.

وقدر هذا المسؤول الكبير في إنفاذ القانون قيمة شحنة الوقود المهربة المكتشفة بـ 15 مليار ريال، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

وأوضح قائد إنفاذ القانون في المحافظة: تم تسليم الوقود المهرب المكتشف إلى شركة توزيع المنتجات البترولية، وتم تقديم المشتبه به إلى القضاء مع رفع دعوى قضائية.

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