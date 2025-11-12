كيش وأرمينيا تطوّران التعاون السياحي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش محمد كبيري، الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة كيش للتجارة الحرة والصناعة، وغريغور هاكوبيان، السفير الأرميني لدى إيران، خلال هذا الاجتماع المشترك، بجدية إنشاء خط طيران مباشر بين يريفان وجزيرة كيش.

كما ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر، مؤكدين على ضرورة توسيع التعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والثقافة، وسبل تطوير السياحة بين كيش ويريفان، وإمكانية إنشاء خط طيران مباشر بين هاتين الوجهتين.

على هامش هذا الاجتماع، صرّح الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة كيش الحرة والصناعية بأن الهدف الرئيسي من دعوة سفراء من مختلف الدول إلى كيش هو التعريف بالقدرات الفريدة التي تتمتع بها جزيرة كيش، وقال: "شهد هذا الاجتماع مناقشات بناءة".

وأضاف محمد كبيري: "كان المحور الأول لمناقشاتنا هو تطوير السياحة بين يريفان وكيش ودراسة إمكانية إقامة رحلات جوية مباشرة، إلا أن هذا الأمر تطلب عملية رسمية، وقد جرت المفاوضات الأولية في هذا الصدد بشكل جيد، وأعرب الجانبان عن رغبة جادة في دفعه قدمًا".

وأضاف: "سيتم العمل على هذا التعاون بين كيش وأرمينيا في محورين، أولهما في مجال السياحة، وثانيهما في مجال التجارة، وندرس حاليًا طرق نقل البضائع من يريفان إلى الخليج الفارسي عبر كيش، ونأمل أن يُسفر هذا التعاون عن نتائج عملية في المستقبل القريب".

كما أعرب سفير جمهورية أرمينيا لدى إيران عن سعادته بتواجده في جزيرة كيش، وقال: "تتمتع كيش بإمكانيات وفرص عديدة، وأعتقد أنه يمكننا بدء تعاون جديد بين أرمينيا وكيش، وخاصة في مجال السياحة".

وأضاف غريغور هاكوبيان: "اقتُرحت، كخطوة أولى، زيارة مجموعة من نشطاء السياحة والمدونين والشخصيات البارزة والمؤثرة من أرمينيا إلى جزيرة كيش للاطلاع على إمكانيات الجزيرة عن كثب".

وأكد الجانبان في هذا الاجتماع، الذي عُقد بهدف تطوير التفاعلات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين جزيرة كيش وجمهورية أرمينيا، على مواصلة المحادثات والتخطيط لتنفيذ الاتفاق الأولي.

