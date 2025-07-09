اشتباكات مسلحة في أربيل تسفر عن سقوط قتلى وجرحى

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في ناحية كلك، نوشيروان هركيإن "الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن مقتل شخص واحد وإصابة آخر من أبناء عشيرة الهركي"، مشيراً إلى أن "الوضع الأمني متوتر جداً، والقوات الأمنية لم تتمكن من احتواء الاشتباكات حتى هذه اللحظة".

وأضاف أن "قوة أمنية ضخمة مكوّنة من أكثر من 300 سيارة وصلت من أربيل إلى المنطقة، لكنها فشلت في فرض السيطرة، بعد استخدام أسلحة ثقيلة من قبل أفراد من العشيرة، الذين أقدموا على إحراق سيارتين تابعتين لقوات الزيرفاني".

من جانبه، أفاد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، بأن "قوة كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تحركت باتجاه خبات، في محاولة لاحتواء الوضع"، مبيناً أن "الاشتباكات ما زالت متواصلة، مع استخدام قذائف وأسلحة متوسطة وثقيلة من الطرفين".

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