إطلاق قطار طهران-أنقرة وطهران-هرات خلال شهرين

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الرئيس التنفيذي لسكك الحديد في الجمهورية الاسلامية الايرانية، جبارعلي ذاكري خلال حفل للاستثمار في أسطول سكك حديد الركاب حضره وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، السيدة فرزانة صادق يوم الأحد، إلى إطلاق قطار "طهران وان" بعد توقف دام خمس سنوات خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح: "قال: "نأمل أن يتم اطلاق خط طهران-أنقرة خلال الشهرين المقبلين. كما أُجريت الاستعدادات لإطلاق خط طهران-هرات الشهر المقبل، وبدأت المناقشات لإنشاء خطوط سكك حديدية لمرو ودوشنبه". وأعرب عن أمله في أن "يؤدي إطلاق هذه القطارات إلى تحسين الروابط بين الدول".

كما أشار نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية إلى تطوير القطارات السياحية، قائلاً: "سكك حديد بلادنا تاريخية، وستجلب أنشطة قطاع السياحة السككية دخلًا مرتفعًا وجاذبية".

وفي معرض حديثه عن سعى ايران للوصول إلى الطاقة الاستيعابية المتوقعة في قطاع الشحن، أكد ذاكري على ضرورة جعل قطاع نقل الركاب قطاعًا جاذبًا، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم تناسب خطوط السكك الحديدية مع تطوير أسطول النقل في البلاد.

وأضاف: "يضاف سنويًا ما بين 150 و300 كيلومتر إلى شبكة السكك الحديدية في البلاد، ولكن تُخصص أموال حكومية أقل لتطوير الأسطول"، مؤكدا أن "سياسة تعظيم مشاركة القطاع الخاص واستثماراته تتطلب من الحكومة إنشاء منصة".

وأشار الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية إلى أنه "وفقًا للقرار الحالي، ستُضاف 300 عربة ركاب إلى الشبكة هذا العام بدعم حكومي".

كما أشار إلى الاستثمارات السابقة التي قام بها القطاع الخاص في السكك الحديدية، وقال: "حتى الآن، أُضيفت 100 عربة شحن (من أصل 600 عربة كان من المفترض إضافتها) إلى شبكة السكك الحديدية. كما تم توقيع عقد مع الجانب الصيني في قطاع عربات الركاب، وتم حل مشاكلهم المالية والفنية".

وأعرب ذاكري عن أمله في إمكانية إضافة ما بين 40 إلى 50 عربة إلى شبكة السكك الحديدية شهريا.

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