اللواء سلامي: سكة حديد تشابهار إلى زاهدان إنجاز وطني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء خلال زيارة ميدانية قام بها اللواء سلامي اليوم، برفقة العميد عابد، قائد مقر بناء خاتم الأنبياء (ص)، لمشروع سكة حديد تشابهار-زاهدان.

وفي تصريح له على هامش الزيارة، أشار سلامي إلى الخصائص الفنية والموقع الجيوسياسي لهذا المسار الحديدي، موضحاً أن المشروع يمتد على طول حوالي 730 كيلومتراً، ويعبر مناطق جغرافية صعبة ومعقدة، ويتضمن العديد من الجسور والأنفاق الكبيرة، مما يجعله واحداً من المشاريع الفنية المعقدة في البلاد.

وأضاف: "لحسن الحظ، لقد وصل التقدم الفعلي في المشروع إلى حوالي 80%، والجهود المستمرة لفرق العمل التنفيذية تبشر بإمكانية تشغيله قبل نهاية العام الحالي."

وأكد قائد الحرس الثوري على أن إكمال هذا المسار وربطه بمدينة سرخس سيعمل على ربط الممر الشرقي للبلاد من الجنوب إلى الشمال، مما سيحول الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حلقة وصل بين آسيا الوسطى والمياه الحرة في بحر عمان والخليج الفارسي. واعتبر أن هذا يعني تشكيل ممر اقتصادي استراتيجي ومؤثر، يمكن اعتباره أحد إنجازات البناء في البلاد.

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