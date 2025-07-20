وفد برلماني إيراني يزور العراق لاستعراض آخر مستجدات العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن إبراهيم رضائي عن زيارة وفد من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، يضم حجة الإسلام السيد محمود نبيان، وعلي خضريان، وإبراهيم رضائي، إلى العراق.

وأضاف: "جاءت هذه الزيارة بهدف تطوير التعاون الأمني والسياسي ومتابعة الاتفاقيات السابقة، وقد استقبل المحمداوي، رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب العراقي، الوفد الإيراني في مطار بغداد".

وصرح ممثل شعب دشتستان في مجلس الشورى الإسلامي: إن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية كرّم ذكرى الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس بحضوره نصب شهداء المقاومة.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: كان البرنامج الأول للوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية لقاءً مع مسؤولي سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السفارة، حيث تم استعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية.

وأضاف رضائي: خلال هذه الرحلة، سيلتقي الوفد البرلماني الإيراني ويناقش مع رئيس مجلس النواب العراقي، ورؤساء لجان الأمن والدفاع، ولجنة السياسة الخارجية، وبعض المسؤولين العراقيين الآخرين، وسيتم استعراض ومتابعة آخر مستجدات العلاقات بين البلدين.

/انتهى/