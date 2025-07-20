الجيش الايراني: تم استبدال أنظمة الدفاع الجوي المتضررة من الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الأدميرال محمود موسوي، نائب رئيس عمليات الجيش في الجمهورية الإسلامية الايرانية، إلى إنجازات القوات المسلحة والجيش خلال فترة الدفاع المقدس امام الكيان الصهيوني في الحرب المفروضة وقال: في هذه الحرب المفروضة، كانت أولى خطوات العدو الصهيوني ضد أنظمة الرادار والدفاع في البلاد، وكان رفاقنا في قوة الدفاع الجوي في الجيش على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو ليلًا نهارًا.

وفي إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني في هذه الحرب، أضاف الأدميرال موسوي: لقد نفذ الكيان الصهيوني المجرم غزوًا جبانًا للأراضي الإيرانية، وسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف معينة.

أشار نائب رئيس الأركان لعمليات الجيش إلى قدرة الدفاع الجوي في تأمين سماء البلاد، وقال: "سعى العدو الصهيوني إلى تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية، وقد تضررت بعض منظوماتنا الدفاعية في هذه الحرب؛ ولكن بجهود رفاقي، تم استبدال الأنظمة المتضررة ونشرها في مواقع محددة مسبقًا".

وأضاف: "تمكنا من تغطية أجواء البلاد وضمان أمن أجواء إيران العزيزة من خلال استخدام الأنظمة الموجودة واستبدال ماتضرر منها خلال الحرب، بأنظمة جديدة؛ ولذلك، لم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه رغم محاولاته اليائسة".

وأكد موسوي أن العدو الصهيوني لم يدخل الحرب وحيدًا، وأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ساعداه، وقال: "إن قدرات القوات المسلحة الإيرانية تفوق قدرة الكيان الصهيوني غير الشرعي على مواجهته؛ لكن أنصار الكيان الغاصب ساعدوا هذا الكيان بجمع المعلومات قبل أشهر، ونعتبر الولايات المتحدة متواطئة في جريمة الكيان الصهيوني".

وأضاف نائب رئيس عمليات الجيش: "لقد أثبت الشعب الإيراني إلى جانب القوات المسلحة أن وحدته وسلامته لا تنفصم، وكما حدث خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات، فقد أظهرنا في هذه الحرب أيضا أن العدو لا يستطيع تحقيق أي شيء عندما يواجه إيران".

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