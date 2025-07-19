شهيد باستهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية في جنوب لبنان

أفادتوكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة اللبنانية، افادت اليوم السبت، باستشهاد مواطن في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في يحمر الشقيف قضاء النبطية جنوبي البلاد.

كما استشهد مواطن لبناني، صباح اليوم، باستهداف مُسيّرة إسرائيلية سطح أحد المنازل في مدينة الخيام، وفق مراسلتنا في الجنوب.

ولم يكن استهداف الخيام الأول اليوم، إذ ألقت مسيّرة معادية قنبلة صوتية على محيط بلدية عيتا الشعب.

كذلك، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على الحي الشرقي لبلدة الضهيرة الحدودية في قضاء صور، ولم يُسجّل وقوع إصابات.