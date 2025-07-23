وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اليوم هو اليوم الختامي للمناورات المشتركة بين إيران وروسيا. وفي هذا السياق قال الادميرال محسن رزاقي المتحدث باسم المناورات المشتركة بين إيران وروسيا: "اليوم، نحن في اليوم الأخير وفي الخطوة الأخيرة من مناورات البحث والإنقاذ البحري، أو CASAREX 2025، تحت شعار "جميعنا معًا من أجل بحر قزوين آمن ومأمون".

وأضاف: "اليوم، ستنطلق الوحدات إلى البحر. وقد صممنا وتوقعنا سيناريوهات للوحدات، والتي ستشمل إنقاذ السفينة المنكوبة، وإطفاء الحريق، وإنقاذ الطاقم. تشمل الإجراءات والعمليات التي سنجريها اليوم عمليات البحث والإنقاذ، وعمليات التبادل العمودي بالمروحيات، وتمارين الإجلاء فوق البحر، والتصوير الجوي، وأخيرًا، ستستعرض الوحدات العائمة أمام سفينة القيادة."

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