  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ ص

اليوم الختامي للمناورات المشتركة بين إيران وروسيا

اليوم الختامي للمناورات المشتركة بين إيران وروسيا

المرحلة النهائية من المناورات المشتركة بين إيران وروسيا ستشمل عمليات التبادل العمودي بالمروحيات والتصوير الجوي واستعراض الوحدات العائمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اليوم هو اليوم الختامي للمناورات المشتركة بين إيران وروسيا. وفي هذا السياق قال الادميرال محسن رزاقي المتحدث باسم المناورات المشتركة بين إيران وروسيا: "اليوم، نحن في اليوم الأخير وفي الخطوة الأخيرة من مناورات البحث والإنقاذ البحري، أو CASAREX 2025، تحت شعار "جميعنا معًا من أجل بحر قزوين آمن ومأمون".

وأضاف: "اليوم، ستنطلق الوحدات إلى البحر. وقد صممنا وتوقعنا سيناريوهات للوحدات، والتي ستشمل إنقاذ السفينة المنكوبة، وإطفاء الحريق، وإنقاذ الطاقم. تشمل الإجراءات والعمليات التي سنجريها اليوم عمليات البحث والإنقاذ، وعمليات التبادل العمودي بالمروحيات، وتمارين الإجلاء فوق البحر، والتصوير الجوي، وأخيرًا، ستستعرض الوحدات العائمة أمام سفينة القيادة."

/انتهى/

رمز الخبر 1960853
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات