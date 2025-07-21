روسيا: لایحق للترويكا الأوروبية اعادة العقوبات على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ميخائيل أوليانوف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية إزفستيا اليوم الاثنين: انتهكت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أحكام الاتفاق النووي مرارًا وتكرارًا، وبالتالي فقدت شرعيتها في إعادة فرض العقوبات على إيران.

وأشار إلى أن الأمريكيين أنفسهم انسحبوا من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتخلوا عن حقوقهم والتزاماتهم كدول مشاركة في الاتفاق النووي، بينما انتهكت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كلاً من خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وأكد الدبلوماسي الروسي: هذا يعني أنهم حرموا أنفسهم من حق المبادرة بـ"سناب باك".

صرح أوليانوف قائلاً: "إنّ ممارسة الأوروبيين والأمريكيين لتحديد مواعيد نهائية باستمرار أمرٌ غير مُجدٍ على الإطلاق".

وأشار إلى أن "هذه الممارسة لعبت دورًا سلبيًا في السابق، لأنها لم تُتيح التوصل إلى اتفاقات محددة في عملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال مفاوضات 2021-2022".

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