أوليانوف: إيران اتخذت موقفًا حكيمًا تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح ادلى به أوليانوف في مقابلة مع المركز الإعلامي الدولي متعدد الوسائط التابع لوزارة الخارجية الروسية، "روسيا اليوم"، حول لقائه الأخير مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: "أُثيرت خلال الاجتماع بعض النقاط الانتقادية بشأن أداء الوكالة تجاه إيران وأوكرانيا، ولكن وفقًا للأعراف الدبلوماسية، لا يُمكن نشر تفاصيل هذه المحادثات دون موافقة الطرف الآخر".

وقال أيضًا بشأن تفاعل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أولًا، برأيي، تمكنت إيران من اتخاذ موقف متوازن ومدروس في هذه الظروف الصعبة للغاية، بعدم إغلاق الباب بإحكام والسعي إلى نوع من الحوار".

وأضاف أوليانوف أن الإيرانيين لا يرفضون مواصلة الحوار والتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واضاف "لكن عليهم أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر القائمة التي تكشّفت خلال الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، وهذا أمر طبيعي تمامًا".

وأكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: "كخطوة أولى، وافقوا على استقبال وفد من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن ليس لتفتيش منشآتهم، بل لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعاون مع الوكالة، لكنني لا أستطيع التنبؤ بنتيجة المحادثات بين الإيرانيين وأعضاء هذا الوفد".

كما أشار أوليانوف إلى أن إيران أعلنت أنها لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وأنها ستنفذ اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واضاف أن "هذا يعني أن أشكال التفاعل الضرورية، بما في ذلك أنشطة التفتيش، ستستمر، ولكن قبل ذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يهدأ الوضع قليلًا".

وأضاف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: "أكرر مجددًا أنني أعتقد أن الإيرانيين يتصرفون بحكمة بالغة، لأنه ربما لا ينبغي الحديث عن عمليات تفتيش في الوقت الحالي، لأنه يبدو أن هناك تلوثًا إشعاعيًا وكيميائيًا، وربما ينبغي على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أولاً قبل الجميع أن تفهم ما حدث، وما هي عواقب الهجمات، وأن تقدم تقييمًا، والقيام بهذه الأمور، على الأقل في هذه المرحلة، ليس من مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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