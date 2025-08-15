أوليانوف: إيران والصين وروسيا عقدت اجتماعا مفيدا للغاية بشأن الملف النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب أوليانوف على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الخميس: "عقدت إيران والصين وروسيا، برئاسة الممثلين الدائمين في فيينا، اجتماعًا دوريًا آخر لتبادل الآراء وتنسيق مواقفها وإجراءاتها بشأن الملف النووي الإيراني. وكان هذا التنسيق مفيدًا للغاية".

وعُقد في وقت سابق، يوم الثلاثاء ، اجتماع ثلاثي مشترك للوفود الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية وروسيا والصين، استضافته وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية.

وبحسب وزارة الخارجية، ناقش ممثلو الدول الثلاث المشاركة في هذا الاجتماع آخر مستجدات المفاوضات النووية ورفع العقوبات الجائرة والقضايا ذات الصلة، وتبادلوا وجهات النظر بشأنها.

وأكد المشاركون على إرادة حكوماتهم الجادة لمواصلة المشاورات الوثيقة لتنسيق المواقف والإجراءات، واتفقوا على استمرار هذه الاجتماعات على مختلف المستويات بين الدول الثلاث في الأسابيع المقبلة.

كما التقى رئيسا الوفدين الروسي والصيني، كلا على حدة، على هامش هذا الاجتماع الثلاثي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية والمدير العام لشؤون السلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الايرانية.

