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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٣ ص

وزير الداخلية الإيراني: الأمن العام في البلاد ممتاز، لا سيما بعد "الدفاع المقدّس لمدة 12 يوما

وزير الداخلية الإيراني: الأمن العام في البلاد ممتاز، لا سيما بعد "الدفاع المقدّس لمدة 12 يوما

قال وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مومني، إن مؤشرات انعدام الأمن في الوقت الراهن سجّلت تحسنًا مقارنة بالفترات المماثلة في السابق، مؤكّدًا أن الوضع الأمني العام في البلاد ممتاز، لا سيما بعد "الدفاع المقدّس لمدة 12 يومًا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مومني أن هذا التحسن الأمني هو ثمرة تعاون المواطنين مع القوات العسكرية والأمنية وقوى الأمن الداخلي، مشيرًا إلى أن "الوضع الأمني في المحافظات التي كانت ضمن مخططات العدو وتحظى باهتمامه بات الآن أفضل بكثير".

وحول استعدادات الحكومة وتنظيمها لمسيرة أربعين الإمام الحسين (ع)، أكّد وزير الداخلية أن العمل في هذا الشأن قد بدأ منذ فترة طويلة، قائلاً: "عقدنا مؤخرًا اجتماعًا ثلاثيًا مهمًا بين وزراء داخلية إيران والعراق وباكستان خصّص لمناقشة ترتيبات الأربعين، وتم التأكيد فيه على تسهيل الإجراءات وتنظيم المسيرة بشكل أفضل وأكثر حماسة".

وأضاف مومني أن "الترتيبات اللازمة لمسيرة الأربعين قيد التنفيذ، ورغم أن أحداث الحرب الأخيرة لها أهميتها، إلا أن الأمور الجارية الأخرى مستمرة ولن تُؤجّل"، مشيرًا إلى أن "اللجنة المركزية للأربعين تعمل منذ فترة طويلة، ونحن مستعدون بالكامل لتنظيم هذه المناسبة العظيمة".

/انتهى/

رمز الخبر 1960760

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