إيران تجري مفاوضات مع الدول الجارة لتصدير أجهزة المراسلة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد محسن صدر، خلال زيارتي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، اقترحتُ أن تُقدّم أجهزة المراسلة المحلية خدماتها كعلامة بيضاء إلى دول أخرى، ولحسن الحظ، لاقى هذا الاقتراح استحسانًا كبيرًا. المفاوضات في هذا الصدد مستمرة، ونتوقع أن نتمكن من طرح هذه المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية أيضًا".

كما أوضح رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية المشاريع التقنية المتعلقة ببرامج التراسل: "لقد أطلقنا مشروع "قاصدك"، الذي يُنشئ روابط بين برامج التراسل. تُرسل شركة "قاصدك"، التي تمتلك حصةً خاصةً في برامج التراسل، رسائل من الجهات الحكومية إلى جميع برامج التراسل، ليتمكن المستخدمون من استلام رسائل الخدمة على أي برنامج تراسل يستخدمونه. وقد بدأت هذه الشركة أنشطتها الآن، وهي تشهد تطورًا ملحوظًا".

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