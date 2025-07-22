بروجردي: اليوم لا فرق بين هتلر ونتنياهو المتوحش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علاء الدين بروجردي، في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الثلاثاء)، في إشارة إلى حرب الأيام الاثني عشر المفروضة: في القرن الحادي والعشرين، يُفترض أن المجتمع الدولي يمر بمرحلة نضج عقلانيته وإنسانيته، لكن أمريكا والعالم الغربي، بزعمهم حقوق الإنسان، أثبتوا أنهم العدو الرئيسي للأمة الإسلامية والإنسانية.

وخاطب الغربيين قائلًا: بأي حق تتحدثون عن حقوق الإنسان وقد استهزأتم بها؟ اليوم، لا فرق بين هتلر ونتنياهو، لأن هذا الكلب المسعور المتوحش يعمل بالنيابة عن أمريكا وإنجلترا وفرنسا في المنطقة ويقتل الأبرياء.

وخاطب بروجردي ترامب وقادة الدول الأوروبية قائلاً: التاريخ يُكتب، واعلموا أن أسماءكم ستُكتب في التاريخ كمجرمي إبادة جماعية؛ فالكيان الصهيوني يُدير حربًا بالوكالة نيابةً عنكم.

وأضاف: أقول للأمين العام للأمم المتحدة، أليس من واجبكم الدفاع عن جميع دول العالم؟ بعقد اجتماع استثنائي، أوقفوا قتل أهل غزة وأرسلوا المساعدات إليهم، وإن لم تستطيعوا، فاستقيلوا وأعلنوا حل هذه المنظمة عديمة القيمة.

وصرح عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي قائلاً: إن قادة الدول الغربية يذرفون دموع التماسيح على سجين أو قتيل، لكنهم يلتزمون الصمت إزاء الإبادة الجماعية لشعب غزة المظلوم.

وقال بروجردي مخاطبا قاليباف: "يجب عليكم تنظيم اجتماع استثنائي لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية لمساعدة غزة".

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