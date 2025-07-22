ايران تعزي بضحايا تحطم الطائرة في بنغلاديش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بهرامي في تدوينة له على منصة اكس اليوم الثلاثاء : ان حادث تحطم طائرة التدريب التابعة لسلاح الجو البنغالي فوق مجمع تعليمي بالعاصمة داكا، والذي اسفر عن مقتل واصابة عدد من المواطنين في هذا البلد بمن فيهم تلامذة من هذا المجمع، مدعاة للحزن والاسى.

وقدم الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، بالمناسبة، العزاء الى عوائل القتلى والحكومة والشعب البنغلاديشي المسلم؛ سائلا الباري تعالى للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي متابعة لاخر المستجدات حول هذا الحادث المأساوي، افاد موقع "الجزيرة" الاخباري الالكتروني، بارتفاع "حصيلة ضحايا تحطم طائرة مقاتلة بنغالية، إلى 27 قتيلا على الأقل، وفق أحدث حصيلة أعلنها مسؤول حكومي بنغلاديشي اليوم".

واصطدمت الطائرة التابعة لسلاح الجو في بنغلاديش، بمدرسة في العاصمة داكا أثناء قيامها بطلعة تدريبية أمس الاثنين، مما أسفر -وفق الحصيلة الأولية- عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر من 170 بجروح، في كارثة جوية هي الأسوأ منذ عقود.