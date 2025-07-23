إقامة مراسم الاربعين لاستشهاد اللواء باقري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيُقام مراسم لإحياء الأربعين لاستشهاد الفريق محمد باقري (محمد حسين أفشردي)، برفقة زوجته الشهيدة "أشرف أفشردي"، وابنتهما الشهيدة "فرشته أفشردي (باقري)"، يوم الخميس الموافق، من الساعة الخامسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً في مسجد أمير المؤمنين (عليه السلام) الكائن في شارع أمير آباد.

كان الفريق محمد باقري قائدًا رفيع المستوى وشخصيةً مؤثرةً في منظومة الدفاع في جمهورية إيران الإسلامية، وقد استشهد مع أفراد عائلته في الهجوم الإرهابي الذي شنّه الكيان الصهيوني على ايران.

وسيحضر المراسم عوائل الشهداء، ومسؤولون حكوميون وعسكريون، ورفاق الشهداء، وجمع من أهالي طهران حيث سيكون حضور المراسم مفتوح للجميع.