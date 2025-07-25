بقائي ينتقد معارضة أمريكا والكيان الصهيوني لمقترح حق الحصول على الغذاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في رسالة على منصة X، في إشارة إلى معارضة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المتزامنة للمقترح المقدم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد "حق الحصول على الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان" في ديسمبر/كانون الأول 2021: ألم يُمهّد الطريق مسبقًا لتجويع سكان غزة؟

وأضاف: في 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، لم تعارض سوى الولايات المتحدة وإسرائيل قرار الأمم المتحدة المقترح - القرار 76/166 - للاعتراف بـ"الحق في الحصول على الغذاء" كـ"حق من حقوق الإنسان".

وصرح بقائي: "كان العالم موحدًا ومُجمعًا في هذا الصدد، وقد أقرّ جميع أعضاء الأمم المتحدة القرار الذي يُقرّ بحق الحصول على الغذاء كحق من حقوق الإنسان، لكن امريكا والكيان الصهيوني عارضتاه علنًا".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نقطة جديرة بالملاحظة: في هذا القرار، تم التأكيد بشدة على حظر تجويع الناس كأسلوب من أساليب الحرب، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".

وأكد بقائي: "أليست معارضتهم لهذا القرار دليلًا على سياستهم المُدبّرة لاستخدام الغذاء كسلاح حرب؟!".

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