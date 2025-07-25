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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٢:٥٦ م

ایران ...مسيرات "جمعة الغضب والنصر" في انحاء البلاد ادانة لحصار أهالي غزة

ایران ...مسيرات "جمعة الغضب والنصر" في انحاء البلاد ادانة لحصار أهالي غزة

انطلقت في كافة المحافظات والمدن الايرانية مسيرات حاشدة تحت عنوان"جمعة الغضب والنصر" بحضور جماهيري حاشد بالاضافة الى حشود المشاركين في صلاة الجمعة من مواقع إقامة صلاة الجمعة في مختلف المدن الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توجه المصلون بعد أداء صلاة الجمعة نحو الميادين والساحات وهم يهتفون بشعارات "الموت لأمريكا" و "الموت لإسرائيل" و"لبيك يا خامنئي" و"يجب ازالة الكيان الصهيوني" معبرين عن ادانتهم لجرائم الكيان الصهيوني وحماته.

وتُنظم مسيرات "جمعة الغضب والنصر" احتجاجاً على الحصار الغذائي والإنساني الذي يفرضه الكيان الصهيوني المحتل على أهالي غزة المظلومين، وهي حركة شعبية عالمية ترفع صوت التضامن مع فلسطين والمقاومة الإسلامية إلى مسامع العالم.

وحمل المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبتهديدات مناهضة للصهيونية وأميركا، مؤكدين على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وإنهاء جرائم الحرب والحصار غير الإنساني على غزة.

وقد أصدر المجلس التنسيقي للاعلام الإسلامي بياناً وصف المسيرات بأنها رد على المجاعة القسرية والقتل المنهجي والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، داعياً الشعب الإيراني العظيم للمشاركة الواسعة لإيصال نداء مظلومية فلسطين إلى العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1960912

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