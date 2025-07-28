بقائي یعلق على دور بعض الدول الغربية في استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، في رسالة على منصة إكس، في إشارة إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة ودور الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية الأخرى في الإبادة الجماعية: "إنّ الإبادة الاستعمارية لفلسطين تتمّ بموافقة وتواطؤ من بعض السياسيين وصانعي القرار الأمريكيين/الغربيين عديمي الأخلاق".

وأكد أن مثل هذه الحكومات الغربية فقدت بوصلتها الأخلاقية (رغم احتجاجات شعوبها ضد الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني) ولهذا السبب أصبحت خاضعة لإسرائيل ويمكنها بسهولة دعم اعتداءاتها الصارخة وتبرير جرائمها الإبادية.

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