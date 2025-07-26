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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٧:٣٦ م

محسن رضائي: كل من يرى الإبادة الجماعية في غزة ولا يفعل شيء متواطئ في اكبر ظلم

محسن رضائي: كل من يرى الإبادة الجماعية في غزة ولا يفعل شيء متواطئ في اكبر ظلم

اعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي ان "كل من يرى الإبادة الجماعية والجرائم في غزة ولا يفعل شيئا فهو متواطئ في أكبر ظلم في هذا القرن".

وافادت وكالة مهر للانباء، ان محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، كتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "غزة اليوم عاشوراء. هناك، يُستشهد مئات من الاطفال مثل علي الأصغر (ابن الامام الحسين عليه السلام) على أكف آبائهم وأمهاتهم، ويموت الآلاف مثل رقية (بنت الامام الحسين عليه السلام) جوعًا وخوفًا تحت أنقاض غزة. كل من يرى الإبادة الجماعية والجرائم في غزة ولا يفعل شيئًا، فهو متواطئ في أكبر ظلم في هذا القرن".

رمز الخبر 1960960

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