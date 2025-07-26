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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٨:٢٠ م

إقامة مراسم تأبين 51 شهيدا من القوات البرية للحرس الثوري غدا

إقامة مراسم تأبين 51 شهيدا من القوات البرية للحرس الثوري غدا

ستُقام غدًا الأحد، مراسم تأبين 51 شهيدًا من القوات البرية للحرس الثوري الإسلامي خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الخبيث ضد إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه ستُقام مراسم تأبين 51 شهيدًا من القوات البرية للحرس الثوري الإسلامي خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الخبيث ضد إيران الإسلامية يوم الأحد، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا في مسجد الإمام الحسن (ع) في منطقة فجر، في طهران.

رمز الخبر 1960961

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