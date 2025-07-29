ركاب "حنظلة" يضربون عن الطعام

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال مراسل الجزيرة، محمد البقالي، بأن قوات الأمن الإسرائيلية عاملتنا معاملة سيئة في ميناء أشدود.

وأضاف: بعد نقل الجيش الإسرائيلي سفينة حنظلة إلى ميناء أشدود، بدأنا إضرابًا عن الطعام. وبالطبع، أعلنا منذ بداية دخول الجيش الإسرائيلي إلى السفينة أننا بدأنا إضرابنا عن الطعام لأننا لا نريدهم أن يستخدموا الدعاية الإعلامية لصالحهم من خلال إعطائنا الماء والطعام.

وقد أُفرج عن هذا الصحفي، الذي كان من بين النشطاء المؤيدين للفلسطينيين على متن سفينة حنظلة، مع عدد من النشطاء الآخرين، لكن مصير النشطاء الأربعة عشر الآخرين لا يزال يكتنفه الغموض.

وأكدت المحامية هويدا عراف، التي كانت على متن سفينة حنظلة، في مقابلة مع الجزيرة أمس: "لقد عارضنا تقديم تعهد للسلطات الصهيونية بعدم دخول قطاع غزة مرة أخرى".

وأضافت: اختطفت تل أبيب هذه السفينة في المياه الدولية.

قبل يومين، أفادت مواقع فلسطينية بدخول سفينة "حنظلة" ميناء أشدود بعد تعرضها لاعتداء من جنود إسرائيليين وخطف ركابها.

وقد هاجم جيش الاحتلال سفينة "حنظلة"، وهي جزء من تحالف أسطول الحرية، وانطلقت من إيطاليا في 13 يوليو/تموز بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة. وأعلن تحالف أسطول الحرية أن الجيش الإسرائيلي هاجم سفينة "حنظلة" في المياه الدولية، على بُعد 40 ميلاً من ساحل قطاع غزة.

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