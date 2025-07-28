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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:١٥ م

سماع دوي انفجاات في "ملارد" خلال الساعات القادمة

سماع دوي انفجاات في "ملارد" خلال الساعات القادمة

أعلنت بلدية ملارد أن قوات عسكرية متخصصة ستقوم خلال الساعات القادمة بتنفيذ عدة عمليات تفجير مسيطر عليها لإزالة مخلفات الهجمات الأخيرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدرت إدارة العلاقات العامة في بلدية مالارد بيانًا أعلنت فيه عن تنفيذ عدة تفجيرات مُتحكّم بها في بعض مناطق المدينة خلال الساعات القادمة.

وذكر البيان: "بهدف تأمين المنطقة وتطهيرها من بقايا العدوان الأخير الذي شنّه الكيان الصهيوني، ستُنفّذ قوات عسكرية مُختصة تفجيرات مُتحكّم بها في مناطق مالارد خلال الساعتين القادمتين".

ووفقًا لبيان المحافظة، تُتّخذ هذه الإجراءات للحفاظ على الأمن العام ومنع المخاطر المُحتملة من الذخائر أو المتفجرات المُتبقية.

كما طُلب من المواطنين التزام الهدوء والامتناع عن أي تكهنات أو نشر أخبار غير مُؤكّدة عبر الفضاء الإلكتروني.

/انتهى/

رمز الخبر 1961028
یاسر المصری

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