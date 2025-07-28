سماع دوي انفجاات في "ملارد" خلال الساعات القادمة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدرت إدارة العلاقات العامة في بلدية مالارد بيانًا أعلنت فيه عن تنفيذ عدة تفجيرات مُتحكّم بها في بعض مناطق المدينة خلال الساعات القادمة.

وذكر البيان: "بهدف تأمين المنطقة وتطهيرها من بقايا العدوان الأخير الذي شنّه الكيان الصهيوني، ستُنفّذ قوات عسكرية مُختصة تفجيرات مُتحكّم بها في مناطق مالارد خلال الساعتين القادمتين".

ووفقًا لبيان المحافظة، تُتّخذ هذه الإجراءات للحفاظ على الأمن العام ومنع المخاطر المُحتملة من الذخائر أو المتفجرات المُتبقية.

كما طُلب من المواطنين التزام الهدوء والامتناع عن أي تكهنات أو نشر أخبار غير مُؤكّدة عبر الفضاء الإلكتروني.

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