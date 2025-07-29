رئيس الوزراء البريطاني على وشك "الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة"

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة تاس، أن صحيفة التايمز كتبت أنه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة للاعتراف بدولة فلسطين هذا الأسبوع.

وعزت الصحيفة خطوة رئيس الوزراء البريطاني المحتملة إلى تزايد الضغوط من حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه ستارمر. ووفقًا للتايمز، يضغط أعضاء حكومة ستارمر على رئيس الوزراء البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين، وذلك تنفيذًا لوعد حزب العمال في شعاراته الانتخابية.

عاد الحزب إلى السلطة في يوليو 2024 بعد الانتخابات العامة، حاملًا هذا الوعد. وأشارت التايمز إلى أن حوالي 130 نائبًا من الحزب الحاكم يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم ستارمر قوله إنه "أطلع القادة الأوروبيين على الخطة التي يعمل عليها لتحقيق سلام دائم في الأيام المقبلة؛ وهي خطة للاعتراف بحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولة مستقلة".

في حين كتبت صحيفة نيويورك تايمز أيضاً، نقلاً عن مسؤولين كبيرين في الحكومة البريطانية، أن رئيس وزراء البلاد يدرس خيار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة و"يقترب من هذا القرار كل لحظة، نظراً للتدهور غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية والمجاعة والقحط في قطاع غزة".

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