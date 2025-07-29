إعلام إسرائيلي: إصابة 6 جنود من جراء حدث أمني في قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان جيش الاحتلال قد أقرّ، اول أمس الأحد، بمقتل ضابط تكنولوجيا وصيانة، وجندي من لواء "غولاني" خلال معركة يوم السبت، جنوبي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ مقاومين ألصقوا عبوةً بناقلة جند من نوع "نمر"، في خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

بدورها، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنّ المقاومين خرجوا من فتحة نفق قريبة من موقع تمركز قوات "غولاني"، ثم تمكنوا من الوصول إلى الناقلة.

وبحسب التحقيقات الأولية، أُصيب 3 جنود كانوا داخل المدرعة نتيجة الانفجار. وأُعلن عن مقتل اثنين منهم في المكان، بينما جرى علاج الجندي الثالث ميدانياً، ثم نقله إلى المستشفى عبر طائرة تابعة لسلاح الجو.

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